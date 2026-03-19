В Швейцарии не спасли женщину, находившуюся в упавшей кабинке подъемника

Ветер сорвал кабинку, в которой находилась 61-летняя женщина, с канатной дороги на популярном швейцарском горнолыжном курорте Энгельберге. Об этом пишет издание Blick.

По данным журналистов, ЧП произошло 18 марта. Находившаяся в кабинке женщина получила несовместимые с жизнью травмы.

В компании, которой принадлежат канатные дороги на горе Титлис в Энгельберге, назвали данное событие «экстраординарным». Генеральный директор Норберт Патт подчеркнул, что кабинки подъемников не должны разбиваться.

«Для нас важно, чтобы инцидент был расследован до конца. Мы предоставим все данные без пробелов», — пообещал он.

Патт добавил, что пока неизвестно, насколько сильным был ветер в момент ЧП. Также нет информации о том, была ли причиной трагедии техническая неисправность. Как отметил гендиректор, подъемник находился «в самом современном техническом состоянии». Последнее плановое обслуживание объекта проводилось в сентябре 2025 года.

31 января в деревне Степаново в Московской области несколько десятков человек застряли на горнолыжном подъемнике. Канатная дорога остановилась из-за обломившегося троса. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали людей с помощью переносных лестниц, никто не пострадал.

Ранее в итальянских Альпах более 10 человек получили травмы в результате аварии на канатной дороге.

 
