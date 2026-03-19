Россиянам объяснили, как выбрать квартиру для покупки

При покупке квартиры важно оценивать материал, из которого построен дом, систему отопления, а также внимательно проводить приемку. Об этом газете «Известия» рассказал менеджер по развитию сегментов DIY и Акустика РОКВУЛ Александр Коршунов.

Специалист отметил, что особое внимание нужно уделять качеству «начинки» квартиры. При покупке следует уточнить, из какого материала построен сам дом, поскольку у кирпичных, панельных и монолитных зданий разные сроки эксплуатации, качество и стоимость.

Не менее важную роль играет утепление фасадов. Комфортная температура в квартире на протяжении всего года и затраты на ЖКУ напрямую зависят от типа и качества теплоизоляции. Также рекомендуется узнать, какая система отопления установлена в доме. По словам эксперта, из-за центрального отопления жильцы могут сталкиваться с проблемами, связанными с отключением горячей воды и тепла из-за аварий на городских коммуникациях.

«Пристальное внимание стоит уделить окнам и местам их примыкания: не должно быть щелей, трещин или конденсата внутри стеклопакета. Для проверки качества прилегания оконных уплотнителей можно использовать обычную бумагу или банковскую карту — они не должны свободно проходить через закрытую створку. Стены, пол и потолок проверяются на трещины, перекосы и следы влаги. Можно отдельно измерить температуру стен и температуру в помещении и убедиться, что разница между ними не больше четырех градусов», ― добавил он.

Специалист подчеркнул, что перед подписанием договора стоит посетить шоурум застройщика, типовые квартиры и стройплощадки, чтобы оценить, как идут строительные работы. Когда квартира будет готова к сдаче, будущему владельцу нужно подготовиться к приемке, взяв чек-лист для проверки и набор инструментов, с помощью которых можно будет осмотреть все детали нового жилья. При этом особое внимание следует уделять как внешнему виду квартиры, так и инженерным системам.

По словам эксперта, все имеющиеся дефекты необходимо зафиксировать в акте осмотра, а также снять на фото или видео. При наличии серьезных дефектов нужно воспользоваться услугами независимого эксперта, который проведет повторный осмотр. В таком случае все расходы должен оплачивать застройщик.

Эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский до этого допустил, что в апреле 2026 года новые квартиры в России подорожают 0,5-1,2% по сравнению с мартом. По его оценке, стоимость однокомнатной квартиры в новостройках городов-миллионников в среднем будет составлять 5,5-7,2 млн рублей, двухкомнатной — 8,2-10,5 млн рублей, а трехкомнатной — 11,5-14,8 млн рублей.

