Названа зарплата, необходимая для покупки однокомнатной квартиры в ипотеку

Для покупки новой однокомнатной квартиры в ипотеку по рыночной ставке россиянину сегодня нужен доход, который для большинства семей остается недостижимым. В Москве при нынешних ценах и ставках зарплата одного заемщика должна быть не ниже 575 тыс. рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — около 275 тыс., а в среднем по России — порядка 200 тыс. рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

По его словам, средняя площадь однокомнатной квартиры в новостройках сейчас составляет около 45 кв. м как в Москве, так и в большинстве регионов страны. При этом квадратный метр на первичном рынке Москвы в среднем стоит 600 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 275 тыс., а по России в целом — около 200 тыс. рублей.

«Если брать рыночную ипотеку со ставкой 20% годовых, сроком на 30 лет и первоначальным взносом 20%, то ежемесячный платеж за такую квартиру составит примерно 360 тыс. рублей в Москве, 165 тыс. рублей в Санкт-Петербурге и 120 тыс. рублей в среднем по стране. С учетом того, что банки, как правило, одобряют кредит при долговой нагрузке не выше 60% дохода, заемщику без созаемщика нужен ежемесячный заработок минимум 575 тыс. рублей в Москве, 275 тыс. в Петербурге и около 200 тыс. рублей в России в целом», — отметил Сырцов.

По его словам, год назад ситуация была еще жестче: в начале 2025 года средняя рыночная ипотечная ставка достигала 30%. В таком случае ежемесячный платеж за аналогичную однокомнатную квартиру составлял бы около 540 тыс. рублей в Москве, 250 тыс. рублей в Санкт-Петербурге и 180 тыс. рублей по России в целом, подчеркнул риелтор. По его словам, это означает, что доступность рыночной ипотеки за год все же немного повысилась, хотя кредиты по-прежнему остаются фактически заградительными для массового покупателя.

По оценке эксперта, дальнейшее снижение ставок по ипотеке может постепенно улучшить ситуацию. Сырцов напомнил, что в среднесрочной перспективе средняя ставка по рыночной ипотеке в России может опуститься до 15%, а к концу 2027 года — до 10%. При ставке 15% ежемесячный платеж за типичную однокомнатную квартиру сократится примерно до 270 тыс. рублей в Москве, 125 тыс. рублей в Санкт-Петербурге и 90 тыс. рублей в среднем по России, оценил эксперт.

«Однако даже в этом случае ипотека останется доступной далеко не для всех. По сути, сейчас речь идет о продукте для заемщиков с доходами заметно выше среднего. Поэтому шанс, что в 2026 году такая зарплата появится у многих россиян, невелик: для этого нужны либо более быстрое снижение ставок, либо существенный рост доходов населения, либо сочетание обоих факторов. Пока же рыночная ипотека на новую однокомнатную квартиру в крупнейших городах остается инструментом в основном для обеспеченных покупателей», — подытожил риелтор.

