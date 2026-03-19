Родителям объяснили, как действовать в случае отдаления ребенка

Дети в определенный момент взросления могут отдалиться от родителей и перестать делиться переживаниями, однако, это не всегда требует срочного вмешательства взрослых. Об этом Pravda.Ru рассказал практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель и телеведущий Михаил Хорс.

По его словам, родителям не стоит напрямую добиваться откровенности, лучше показывать пример открытого общения в семье и делиться собственными переживаниями, чтобы ребенок перенимал такую модель. Кроме того, им стоит задавать открытые вопросы и начинать разговор с нейтральных тем, которые не вызывают у ребенка напряжения.

«Подростковый период — это время, когда человек уже не считает себя ребенком, но еще не является взрослым. Поэтому он может периодически закрываться от родителей, и это нормально. Родители часто ждут прежней детской открытости, но ребенок постепенно меняется. Более того, полностью открытый подросток, у которого совсем нет личных тайн, — это признак, говорящий, что процесс сепарации не происходит», — подчеркнул Хорс.

Психолог добавил, что выстраивание контакта с ребенком — это длительный процесс, в ходе которого нужно постепенно подбирать подход к своему ребенку.

Клинический психолог Станислав Самбурский до этого говорил, что главными родительскими ошибками в общении с подростком являются гиперопека, манипуляции и грубые оценки внешности, поскольку это усиливает подростковый кризис.

