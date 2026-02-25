Родителям объяснили, как помочь подростку получить признание в коллективе

Потребность в признании среди ровесников является нормой у подростков, при этом родителям важно помочь детям социализироваться в коллективе. Об этом RuNews24.ru рассказала преподаватель кафедры спортивного менеджмента факультета спорта Университета «Синергия», психолог Лилия Шувалова.

По ее словам, важно включать ребенка в активности, где он сможет получить признание, например, записывать его на всевозможные кружки и физкультурно-спортивную деятельность.

«Особо отметим, что часто ребенка не признают сверстники, потому что он отличается поведением и ценностями. Скажем, ребенок из благополучной среды может вызывать зависть у сверстников, живущих в менее хороших условиях, что и будет являться причиной отчуждения или даже травли. В данной ситуации, конечно, важно именно родителям подобрать социум для ребенка более близкий по ценностям и статусу», — сказала Шувалова.

Она отметила, что подростки в коллективе также проявляются через внешний вид и одежду, поэтому взрослым важно помогать им даже в этом аспекте и проявлять снисходительность к экспериментам. Эксперт подчеркнула, что доверительные отношения в семье помогают детям проще завести друзей и получить признание среди сверстников.

Клинический психолог, стратег, специалист по работе с манипуляциями и экстремальными коммуникациями Лидия Иншина до этого говорила, что родителям важно проанализировать семейные отношения, чтобы справиться с подростковой вспыльчивостью ребенка. По ее словам, агрессия подростка часто является симптомом, который выполняет скрытую функцию в семейной динамике.

