Наука

Употребление чая связали со снижением риска депрессии

Nutrients: улун и зеленый чай могут снижать риск развития депрессии
Meteoritka/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Медицинского университета Гаосюна (Тайвань) обнаружили связь между регулярным употреблением чая и более низкой распространенностью депрессии. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Исследователи проанализировали данные 27 119 участников Тайваньского биобанка — хранилища биологических образцов испытуемых. Команда изучила не только сам факт употребления чая, но и его тип, количество и частоту. Результаты показали: люди, которые регулярно пили чай, реже сообщали о депрессии в течение каждого периода жизни.

Наиболее выраженная связь наблюдалась для неферментированных и полуферментированных чаев — например, зеленого чая и улуна. У людей, регулярно употреблявших такие напитки, вероятность сообщать о депрессии была ниже по сравнению с теми, кто почти не пьет чай.

Суть ферментации — в постепенном разрушении клеточных стенок чайных листьев и выделении ферментов, которые запускают окисление с образованием побочных продуктов. За счет этого максимально сохраняются и раскрываются вкусовые и ароматические свойства чайного листа.

Важным оказалось и количество напитка. Самая заметная связь наблюдалась у участников, которые выпивали одну–две чашки чая в день. При употреблении трех и более чашек в сутки значимой связи уже не выявлялось. Значение имела и частота. Более низкая распространенность депрессии отмечалась у людей, которые пили чай ежедневно, тогда как при редком употреблении такой зависимости не наблюдалось.

Авторы предполагают, что возможную роль могут играть биоактивные вещества чая — в частности, полифенолы и аминокислота теанин. Эти соединения обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами и могут влиять на нейромедиаторы мозга.

При этом ученые подчеркивают, что работа носит наблюдательный характер. Она показывает лишь связь между привычкой пить чай и депрессией и не доказывает, что чай напрямую защищает от этого расстройства.

Ранее был развеян популярный стереотип о пользе горячей воды.

 
