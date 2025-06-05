Офицер группы «Альфа» рассказал, как действовать свидетелю похищения человека

Президент союза «Офицеры группы «Альфа» подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов в беседе с «Газетой.Ru» раскрыл основные правила поведения свидетеля похищения человека. Он отметил, что произошедшее на Ярославском вокзале с бизнесменом Арегом Щепихиным поднимает важную тему – как помочь и не пострадать самому.

«[На Ярославском вокзале] граждане оказались в ситуации, когда границы между правомерными действиями силовиков и преступлением размыты. Только позже выяснилось, что действовали сотрудники правоохранительных органов, хотя внешне все выглядело как классическое похищение. В подобной ситуации рекомендую, во-первых, обеспечить собственную безопасность. Не предпринимайте активных действий по противодействию, особенно если люди действуют группой и демонстрируют профессиональные навыки. Помните: настоящие преступники могут быть вооружены и крайне опасны. Второе – фиксируйте происходящее. Записывайте видео, запоминайте номера автомобилей, лица участников, время и обстоятельства. Эта информация может оказаться критически важной для расследования. Третье — немедленно сообщите в службы экстренного реагирования. Звоните 112 или 102, сообщайте о подозрительной активности. Пусть диспетчер разбирается – законное это действие или нет. Четвертое – оставайтесь на месте до прибытия полиции, если это безопасно. Ваши показания как свидетеля могут быть решающими», — сказал Филатов.

Подполковник ФСБ посоветовал физически не вмешиваться в подобные ситуации, так как это может стоить жизни или свободы.

«Физически вмешиваться в происходящее крайне рискованно. Если это действительно преступники, вы можете стать следующей жертвой. Если это законная операция силовиков, вас могут обвинить в воспрепятствовании их деятельности. К сожалению, наше законодательство не всегда четко разграничивает ситуации, когда граждане имеют право и обязаны вмешиваться. Принцип «лучше перестраховаться» здесь более чем уместен. Главное – помнить, что в правовом государстве любые силовые действия должны проводиться с соблюдением процедур. Если у вас есть сомнения в законности происходящего, ваш гражданский долг – сообщить об этом компетентным органам, а не заниматься самосудом», — пояснил Филатов.

3 июня группа неизвестных похитила блогера Арега Щепихина у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как пятеро мужчин несут Щепихина и запихивают в багажник черного Mercedes-Benz с мигалками и номерами АМР.

Позднее похитителей задержали. Те утверждали, что являются росгвардейцами, а на вокзале проходило «оперативное мероприятие». Позже нашли и самого Щепихина, уже с гематомами на лице — он был в одном из хостелов столицы.

Утром 4 июня власти Чечни заявили, что Щепихин был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов. МВД Чечни, как сообщили власти республики, проводит проверку в отношении «преступника», который открыто, публично и неоднократно «призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды».

Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев заявил, что чеченские силовики «спасли жизнь или как минимум здоровье» блогеру. Он также сообщил, что «задержание проходило без особо жестких насильственных действий».

Следственный комитет России возбудил уголовные дела как против Щепихина, так и против его похитителей. Блогер, предположительно, находится на свободе. Чеченских силовиков, как накануне сообщали в СК, доставили к следователям и собираются задержать.

Ранее стало известно, что блогер Арег Щепихин, похищенный на Ярославском вокзале в Москве, лежал в психиатрической больнице.