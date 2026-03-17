Аналитики зафиксировали пик усталости и выгорания у россиян

Рынок труда в 2026 году вышел из фазы активного найма и перешел в фазу выборочного удержания сотрудников. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила Карина Остроносова, директор по продукту ИИ-платформы кадровой аналитики компании «Стахановец».

«Наши алгоритмы фиксируют ключевую тенденцию — работодатели столкнулись с массовым истощением работников, накопленным за предыдущие годы. Это подтверждается ростом числа признаков эмоциональной усталости — в первую очередь в отраслях с высокой нагрузкой. Мы видим, как компании перестраивают кадровую работу в ответ на этот запрос», — поделилась эксперт.

По словам аналитика, если в прошлые годы борьба шла за привлечение людей, то сейчас внимание смещается на удержание через снижение нагрузки.

«Работодатели начинают вводить гибкие графики, упрощать рабочие процессы и усиливать линейных руководителей, чтобы снизить текучесть среди тех, кто уже работает. Спрос смещается в сторону сотрудников, способных сохранять стабильность в командах без постоянных авралов — компании готовы перераспределять фонд оплаты труда в их пользу», — рассказала Остроносова.

В регионах с большим количеством промышленных и оборонных предприятий кадровая аналитика показывает более высокий запас прочности работников, но и там усталость нарастает.

«В бюджетной сфере и розничной торговле возможности удерживать людей почти исчерпаны — текучка там держится на высоком уровне без признаков снижения», — констатировала эксперт.

