В Ульяновской области мужчина устроил стрельбу в квартире после ссоры с женой

В Ульяновской области задержали мужчину, стрелявшего в доме после скандала

Житель Ульяновской области во время ссоры с женой выстрелил из охотничьего ружья в стену квартиры и угрожал женщине расправой. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел вечером 3 марта в поселке Пригородный. Женщина обратилась в полицию и сообщила, что муж угрожает ей расправой. Прибывший участковый задержал супруга.

Выяснилось, что в ходе конфликта мужчина взял двуствольное охотничье ружье, пригрозил жене и выстрелил в стену. Оружие оказалось незарегистрированным, вместе с ружьем полицейские изъяли 16 патронов. Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

