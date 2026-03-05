Размер шрифта
В Ульяновской области мужчина устроил стрельбу в квартире после ссоры с женой

В Ульяновской области задержали мужчину, стрелявшего в доме после скандала
Global Look Press

Житель Ульяновской области во время ссоры с женой выстрелил из охотничьего ружья в стену квартиры и угрожал женщине расправой. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел вечером 3 марта в поселке Пригородный. Женщина обратилась в полицию и сообщила, что муж угрожает ей расправой. Прибывший участковый задержал супруга.

Выяснилось, что в ходе конфликта мужчина взял двуствольное охотничье ружье, пригрозил жене и выстрелил в стену. Оружие оказалось незарегистрированным, вместе с ружьем полицейские изъяли 16 патронов. Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

До этого в Ленобласти мужчина набросился с ножом на собутыльника из-за святой воды. Находясь в сильном опьянении после длительного запоя, мужчина схватил нож и ударил потерпевшего в грудную клетку. Рана оказалась тяжелой. Нападавший полностью признал вину, раскаялся и извинился перед жертвой.

Ранее россиянин пытался сжечь заживо семью жены и пятилетнюю дочь.

 
