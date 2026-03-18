«Единая Россия» провела патриотические акции ко Дню воссоединения Крыма с Россией

«Единая Россия» организовала массовые патриотические акции ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

В мероприятиях приняли участие активисты «Молодой гвардии» и «Волонтерской роты» в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и других регионах страны.

Так, в Москве более 3000 человек провели шествие на ВДНХ с флагами РФ, Крыма и Севастополя. Участники выстроились в слово «навсегда».

«Сегодня активисты «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтерской роты» выстроились в слово «навсегда». Потому что «Крым – Россия, навсегда» — это тот лозунг, который двенадцать лет назад воодушевил всю нашу огромную страну», - рассказал председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

В Санкт-Петербурге 1500 активистов прошли от Ростральных колонн до Биржевого сквера и выстроились в цвета крымского флага.

«Уже на протяжении 12 лет мы снова вместе и нас ничто не разлучит. Наша сила – в единстве и сплоченности. С праздником!» — подчеркнул руководитель Центрального штаба и Санкт-Петербургского реготделения МГЕР Александр Амелин.

В Крыму открылась интерактивная выставка «Герои всех времен» с использованием технологий искусственного интеллекта, позволяющих «оживить» фотографии фронтовиков.

В Татарстане активисты выстроились в слова «Крым», «Россия», «Навсегда» и раздали 45 тыс. лент в цветах триколора.

Более 300 активистов МГЕР и «Волонтерской Роты» организовали в Пензенской области массовую патриотическую акцию и выстроились в цвета российского флага.

Также акции прошли в Бурятии, Нижегородской области, Хабаровском крае, на Сахалине, в Приморье, ДНР, Белгородской, Самарской, Калужской и Челябинской областях. В Донецке участники образовали слово «наш» с синими зонтами, символизирующими воды Черного и Азовского морей. В Белгороде активисты выстроились в карту Крыма и Севастополя.