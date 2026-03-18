Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

«Единая Россия» провела патриотические акции ко Дню воссоединения Крыма с Россией

Активисты МГЕР и «Волонтерской роты» провели патриотические акции по всей стране
Газета.Ru

«Единая Россия» организовала массовые патриотические акции ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

В мероприятиях приняли участие активисты «Молодой гвардии» и «Волонтерской роты» в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и других регионах страны.

Так, в Москве более 3000 человек провели шествие на ВДНХ с флагами РФ, Крыма и Севастополя. Участники выстроились в слово «навсегда».

«Сегодня активисты «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтерской роты» выстроились в слово «навсегда». Потому что «Крым – Россия, навсегда» — это тот лозунг, который двенадцать лет назад воодушевил всю нашу огромную страну», - рассказал председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

В Санкт-Петербурге 1500 активистов прошли от Ростральных колонн до Биржевого сквера и выстроились в цвета крымского флага.

«Уже на протяжении 12 лет мы снова вместе и нас ничто не разлучит. Наша сила – в единстве и сплоченности. С праздником!» — подчеркнул руководитель Центрального штаба и Санкт-Петербургского реготделения МГЕР Александр Амелин.

В Крыму открылась интерактивная выставка «Герои всех времен» с использованием технологий искусственного интеллекта, позволяющих «оживить» фотографии фронтовиков.

В Татарстане активисты выстроились в слова «Крым», «Россия», «Навсегда» и раздали 45 тыс. лент в цветах триколора.

Более 300 активистов МГЕР и «Волонтерской Роты» организовали в Пензенской области массовую патриотическую акцию и выстроились в цвета российского флага.

Также акции прошли в Бурятии, Нижегородской области, Хабаровском крае, на Сахалине, в Приморье, ДНР, Белгородской, Самарской, Калужской и Челябинской областях. В Донецке участники образовали слово «наш» с синими зонтами, символизирующими воды Черного и Азовского морей. В Белгороде активисты выстроились в карту Крыма и Севастополя.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
