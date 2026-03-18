Синоптик спрогнозировала москвичам скорое возвращение холодов

В Москве и Московской области до конца марта прогнозируется аномально теплая погода с превышением климатической нормы на 3-4 градуса. В ночные часы при этом по-прежнему будет наблюдаться легкий морозец, а в апреле вернутся холода, рассказала главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова Общественной Службе Новостей.

Существенных осадков до конца текущего месяца в столичном регионе не ожидается, снег продолжит стремительно сходить.

«Возвраты холодов у нас случаются в апреле-месяце. Будем надеяться, что они не будут продолжительными и значимыми. Мы сейчас надеемся, что уже в первых числах апреля большая часть столичного региона освободится от снежного покрова», — отметила синоптик.

В марте ночью температура воздуха будет держаться около нуля и на слабоотрицательных отметках до -4 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +7…+12 градусов.

Так, завтра, 19 марта, ожидается 0…-5 градусов ночью и до +10…+12 градусов днем. На дорогах возможна гололедица, так как активно таящий в дневные часы снег будет подмерзать из-за легких морозов ночью, предупредила Позднякова. В целом ночные температуры во многом будут зависеть от облаков – чем их больше, тем будет теплее. Но в любом случае показатели термометров будут превышать климатическую норму на 3-4 градуса, заключила синоптик.

Напомним, до этого россиян предупредили о грядущих паводках — максимальный уровень воды и пик половодья в регионах ожидается через одну-две недели. Как сообщал главный научный сотрудник, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов, если сегодняшняя благоприятная погода сохранится, то к концу апреля ситуация может уже стабилизироваться.

В Подмосковье ранее началась масштабная работа по подготовке к паводкам.