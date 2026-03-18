Пенсионерка из Москвы потребовала 8 млн рублей от клиники после падения на лестнице

Пациентка столичной клиники требует 8 млн рублей за травму после падения
Telegram-канал Осторожно, Москва

Пенсионерка из Москвы требует от столичной клиники 8 млн рублей. Как рассказал Telegram-каналу «Осторожно, Москва» ее адвокат, женщина получила травму на ступеньках медучреждения, но не была своевременно проинформирована о своем диагнозе.

Инцидент произошел, когда 66‑летняя Марина Пилипенко направлялась на прием к врачу в клинике «Будь здоров». Поднимаясь по лестнице, она поскользнулась и упала, после чего почувствовала сильную боль в спине. В этот же день рентгенолог и травматолог клиники диагностировали у нее ушиб позвоночника и рекомендовали постельный режим.

Однако через несколько дней боль лишь усилилась, и при повторном обследовании в другой клинике врачи выявили закрытый компрессионный перелом. Марине потребовалась операция стоимостью около миллиона рублей. Сейчас женщина передвигается с костылями и продолжает лечение.

Ее адвокат Константин Ерохин уверен, что медики могли умышленно не сообщить о реальной тяжести повреждения, чтобы избежать ответственности. Он направил в адрес клиники несколько адвокатских запросов с просьбой предоставить видеозапись с камер наблюдения, однако ответа не получил.

Пенсионерка уже обратилась в прокуратуру и готовит досудебную претензию. В иске она потребовала возместить расходы на лечение и компенсировать моральный вред.

