Москвичам рассказали, сколько продлится аномальное тепло

Синоптик Циганков: аномальное тепло в Москве продлится до 24 марта
Хорошая погода задержится в Москве как минимум до 24 марта. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«В пятницу-субботу чуть побольше облачности будет. Дневные температуры будут держаться на уровне +12 градусов. Однако ночью ситуация кардинально меняется: от +1 градуса в центре Москвы до -5 градусов за городом. Ветер ожидается слабый», — сообщил он.

Он добавил, что погода в столице примечательна не только комфортными температурами, но и значительным превышением климатической нормы — на 4-5°C. Кроме того, по его словам, отличительной чертой марта 2026 года стало отсутствие осадков.

До этого россиян предупредили о грядущих паводках — максимальный уровень воды и пик половодья в регионах ожидается через одну-две недели. Как сообщал главный научный сотрудник, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов, если сегодняшняя благоприятная погода сохранится, то к концу апреля ситуация может уже стабилизироваться.

Ранее москвичам спрогнозировали сезон дождей в апреле.

 
