В Москве прошел второй международный философский форум «Осмысляя Россию»

В Москве 18 марта на факультете гуманитарных наук Высшей школы экономики состоялся второй международный философский форум «Осмысляя Россию». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Отмечается, что форум прошел в день рождения русского философа Николая Бердяева в историческом особняке «Дом Дурасова».

Участники форума обсудили фундаментальные вопросы: «Что значит «быть Россией» сегодня?» и «Каковы ее исторические уроки и горизонты будущего?».

Также в рамках Года единства народов России, объявленного президентом страны Владимиром Путиным, состоялась дискуссия по теме «Философское краеведение». Отдельная сессия была посвящена философско-этическим аспектам широкого использования искусственного интеллекта в повседневной жизни.

В работе форума приняли участие ведущие философы из МГУ имени М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, РГГУ, Института мировой литературы РАН, а также политики, писатели, религиозные деятели и журналисты.

«В центре повестки нынешней встречи – важные, востребованные временем вопросы, связанные с историей, культурой, духовностью и национальной идентичностью нашего народа. И конечно, особо отмечу, что в ходе форума отдельные дискуссии будут посвящены развитию философского краеведения и анализу философско-этических аспектов широкого внедрения искусственного интеллекта в повседневную жизнь людей», — отметил в приветствии участникам Путин.

Подводя итоги форума, директор «Дома А.Ф. Лосева», вице-президент Центра русской философии, истории и культуры имени Н.А. Бердяева Владимир Коптев-Дворников подчеркнул, единство народов России является главной основой российского государства и общества.

«Общности наших традиционных ценностей посвящен, в том числе, и наш философский форум «Осмысляя Россию», — добавил он.

 
