Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Петербургские подростки подожгли квартиру вместе с пожилой хозяйкой внутри

В Петербурге подростки подожгли квартиру вместе с пожилой хозяйкой внутри
Shutterstock/Yurii Klymko

В Петербурге двое 14-летних подростков случайно подожгли квартиру с пенсионеркой внутри. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел 8 марта в одном из домов по Павловской улице в Колпино. Двое семиклассников пришли в гости к бабушке одного из них, проживающей этажом выше пострадавшей. От безделья подростки начали жечь бумагу на балконе и сбрасывать ее вниз. Один из тлеющих клочков случайно залетел в открытую форточку квартиры 88-летней женщины этажом ниже. В комнате началось возгорание.

Пожилая женщина получила тяжелое отравление продуктами горения и была госпитализирована в больницу. Полиция оперативно установила причастных к пожару. Правоохранители организовали проверку по факту инцидента.

Ранее подросток поджег АЗС в Колпинском районе Петербурга.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!