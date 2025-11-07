На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Несовершеннолетний испортил экспонаты в музее Нью-Йорка

NBC News: 19-летний подросток сорвал и облил водой экспонаты в музее Нью-Йорка
Depositphotos

Американского подростка обвинили в том, что он сорвал гобелены и облил водой картины в музее Метрополитен в Нью-Йорке. Об этом сообщил телеканал NBC News.

По подозрению в повреждении произведений искусства арестовали 19-летнего туриста Джошуа Ворина. Юноша облил водой написанную маслом картину XIX века «Принцесса де Бройль», а также фреску XVI века «Мадонна и дитя со святыми» Джироламо да Либри. После этого Ворин сорвал со стен музея два гобелена, а затем его скрутили. Что стало мотивом его действий, не уточняется.

Ликвидация последствий вандализма обойдется музею в одну тысячу долларов.

До этого итальянка споткнулась и порвала картину XVI века в Брешии. Инцидент произошел из-за случайности, произведение поддается восстановлению.

Ранее в Риме забросали фекалиями фрески Микеланджело.

