В Москве выставили на продажу особняк украинского олигарха с личным спа-комплексом

В Москве выставили на продажу особняк украинского олигарха Константина Григоришина. Как стало известно Telegram-каналу Mash, дом продают за 3,7 млрд рублей.

По информации журналистов, особняк расположен в самом центре Москвы — в Молочном переулке. Площадь дома составляет 1721 квадратных метров, земельного участка — 1139 квадратных метров. Внутри есть личный спа-комплекс с бассейном, сауной, купелью, джакузи и винной комнатной. Вместе с домом продают в том числе мебель и технику: телевизоры, включая плазму Runco за десятки тысяч долларов, холодильники Liebherr, кофемашину, диваны и прочее.

Mash выяснил, что особняк продают в связи с банкротством владельца. Ранее его уже пытались реализовать как арестованное имущество по делу о налогах Григоришина. Но, судя по всему, сделка так и не состоялась.

По данным Mash, Григоришин сейчас контролирует несколько крупных энергокомпаний через офшоры, так как на Украине на его проекты наложили персональные санкции из-за связей с Россией.

До этого Telegram-канал SHOT выяснил, в каком состоянии находится подмосковная резиденция украинского музыканта Artik (настоящее имя — Артем Умрихин), покинувшего Россию после начала СВО. По данным журналистов, особняк начал разваливаться и порос мхом. Из-под асфальта на подъезде к дому выросла трава, часть ограждения почти отвалилась, а также гниют трубы. Несмотря на отъезд, артист решил не продавать особняк и по-прежнему оплачивает коммунальные услуги, отметили авторы канала.

Ранее Росимущество выставило на торги активы украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) в Адыгее.

 
