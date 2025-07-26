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Стало известно о состоянии дома украинского музыканта Artik в Подмосковье

SHOT: подмосковный дом украинского музыканта Artik, покинувшего РФ, порос мхом
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Евгений Биятов/РИА Новости

Подмосковная резиденция украинского музыканта Artik (Артем Умрихин), который покинул территорию РФ, начал разваливаться и порос мхом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, артист решил не продавать особняк, расположенный в Красногорском районе, и по-прежнему оплачивает коммунальные услуги.

«Внутри — все дорогое и даже бассейн, однако снаружи состояние дома совсем не впечатляет. С крыши активно осыпается краска, а черепица уже поросла мхом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из под асфальта на подъезде к дому выросла трава, часть ограждения почти отвалилась, а также гниют трубы. При этом на доме до сих пор висят новогодние украшения.

В сообщении говорится, что площадь трехэтажного дома составляет 622 квадратных метра, а его стоимость оценивается в 125 миллионов рублей. Кроме того, Artik владеет недвижимостью в столице (район Печатники) и в Царицыно.

До этого шоумен Стас Барецкий заявил, что хочет купить дом народного артиста России Юрия Антонова в Подмосковье. Он отметил, что намерен скупить всю недвижимость у звезд, которые «раньше были богачами, а сейчас немного просели». Он хочет создать в домах артистов сеть «нормальных ритуальных магазинов». Шоумен считает, что это также востребовано, как бесплатные столовые.

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