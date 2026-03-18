Россиянам объяснили, что делать, если назвал мошеннику код из СМС

Человеку, сообщившему мошенникам код из полученного сообщения, важно не поддаваться панике и действовать крайне быстро. В противном случае злоумышленники успеют закрепиться в личном аккаунте жертвы и совершить необратимые действия. Об этом mk.ru рассказал директор по безопасности и развитию web-технологий Artezio Сергей Матусевич.

По словам специалиста, в первую очередь жертве мошенников нужно зайти в свой профиль на сервисе, от которого пришел код, и сменить пароль. Если мошенник уже успел войти в аккаунт, следует принудительно завершить все активные сеансы.

Эксперт напомнил, что параллельно с этим необходимо проверить, не были ли изменены личные контактные данные. В случае, если злоумышленник успел их поменять, важно сразу обратиться в службу поддержки и восстановить доступ с помощью верификации личности.

«Если речь идет о «Госуслугах» — идти в МФЦ лично, без промедления. Если о банковском сервисе или финансовом агрегаторе — звонить на «горячую линию» банка или в микрофинансовую организацию и блокировать любые заявки, поданные от вашего имени. Здесь важно зафиксировать факт обращения — попросить номер заявки, потому что впоследствии это может понадобиться при оспаривании кредитов или займов», — предупредил Матусевич.

Помимо этого, по его словам, следует проверить, не был ли использован скомпрометированный пароль на других сервисах. Мошенники понимают, что многие люди зачастую используют одну и ту же комбинацию на разных платформах. Последним шагом должно стать обращение в полицию.

