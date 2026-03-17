Фронтмен Metallica сделал предложение избраннице в окружении акул

Вокалист Джеймс Хэтфилд помолвился с Адрианой Жиллетт под водой
Американский рок-музыкант, фронтмен группы Metallica Джеймс Хэтфилд сделал предложение журналистке и модельеру Адриане Джиллетт под водой. Об этом сообщается на странице Metallica в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Руку и сердце 62-летний Хэтфилд предложил избраннице в окружении китовых акул. В аккаунте коллектива опубликовано фото пары в масках для подводного плавания.

На снимке Хэтфилд держит плакат с надписью «Адриана Джиллетт, ты выйдешь за меня замуж?», а Джиллетт показывает большой палец вверх. Женщина поделилась тем же кадром на своей странице.

«Это был лучший сюрприз на день рождения. В пятницу, 13-го, мы поплавали с китовыми акулами и я как Рыбы получилас самое уникальное, особенное и романтичное предложение, какое только можно себе представить. В море, полном рыбы, мы поймали друг друга» — написала она.

Хэтфилд подал на развод со своей женой Франческой Томази в 2022 году, сославшись на непримиримые разногласия. Пара состояла в браке с 1997 года, у них родилось трое детей. О романе с Джиллетт пресса впервые заговорила в 2023 году.

Китовые акулы — самый крупный из известных ныне видов акул, их длина может достигать 18 метров.

В 2025 году концерт Metallica вызвал землетрясение.

