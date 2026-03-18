Некоторые сообщения от имени официальных сервисов оказались новой аферой

МВД: мошенники маскируются под сервисы ЖКХ и крадут SMS-коды
Мошенники в мессенджерах выдают себя за официальные сервисы и похищают коды из SMS. Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным ведомства, злоумышленники рассылают тревожные сообщения, например о якобы выявленных проблемах с адресом или услугами, и предлагают срочно проверить данные. В таких уведомлениях есть опасная ссылка. Как пояснили в киберполиции, переход по ней ведет на поддельную страницу, после чего пользователя перенаправляют в чат с мошенническим ботом. Там у него просят номер телефона, а затем код из SMS. После передачи этих данных злоумышленники получают доступ к аккаунту.

В МВД подчеркнули, что настоящие уведомления от ЖКХ приходят только через официальные ресурсы и при согласии пользователя.

В качестве примера в ведомстве привели фальшивое сообщение о якобы блокировке действий и приостановке выгрузки документов с портала «Госуслуги», где предлагается срочно связаться с «горячей линией». Указанные контакты, как уточнили в МВД, используются мошенниками.

