Диетолог объяснила, можно ли пить кофе натощак с утра

Выпивать с утра кружку кофе натощак можно только некоторым людям. Об этом в разговоре с aif.ru предупредила диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

По словам эксперта, употреблять кофе на голодный желудок нельзя людям с гастритом, рефлюксом или повышенной кислотностью.

«Если есть такая проблема, то кислые варианты не подойдут, это касается не только кофеина, но, например, и воды с лимоном. С физиологической точки зрения, лучше для организма выпить кофе после завтрака или хотя бы вместе с ним», — объяснила она.

Диетолог подчеркнула, что и здоровым людям следует выпивать не больше 300-400 мл кофе в день. В противном случае увеличивается риск столкнуться с повышенной тревожностью.

До этого Кованова говорила, что какао оказывает положительное влияние на сосуды и может стать хорошей альтернативой кофе с утра. При этом, по ее словам, употреблять такой натуральный напиток можно каждый день, но не более одного стакана в сутки.

