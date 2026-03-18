«Потеря для всего православия»: Малофеев о кончине патриарха Грузии Илии II

Учредитель Tsargrad.tv Малофеев высказался о кончине патриарха Грузии Илии II. Он подчеркнул, что это потеря не только для Грузии и России, но и для всего мирового православия.

Для Грузии, по его словам, Илия II был настоящим отцом — «в самые смутные времена его авторитет оставался абсолютным и безусловным, удерживая народ от пропасти».

«Верю, что новопреставленный Святитель всей Церкви Христовой теперь молится за нас перед Престолом Божиим. Пусть эта уверенность утешает также наших православных братьев — осиротевших чад Грузинской Церкви. Ваш отец вас никогда не покинет и будет вечно с вами!» — сказал Малофеев.

Католикос-патриарх всея Грузии Илия Второй (в миру — Ираклий Гудушаури-Шиолашвили) скончался вечером 17 марта на 94-м году жизни.

Ираклий Гудушаури-Шиолашвили родился 4 января 1933 года во Владикавказе. Там же окончил школу в 1952 году. Затем он поступил в Московскую духовную семинарию, где обучался до 1956 года, а после продолжил обучение в Московской духовной академии. 16 апреля 1957 года в храме святого Александра Невского в Тбилиси Ираклий был пострижен в монашество с именем Илия в честь пророка Илии. Католикосом-патриархом всея Грузии монах был избран 23 декабря 1977 года.

