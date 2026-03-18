Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Больница подала в суд на пациентку, отказавшуюся покидать палату после выписки

Shutterstock/FOTODOM

В США больница подала в суд на пациентку, отказавшуюся покидать палату после выписки, пишет Unilad.

По данным судебных документов, женщина была официально выписана 6 октября 2025 года, однако продолжает занимать стационарную палату даже спустя несколько месяцев. Представители медицинского учреждения заявляют, что неоднократно пытались организовать ее безопасную выписку, включая помощь с транспортом и координацию с родственниками.

В жалобе также указано, что пациентке было направлено письменное уведомление с предупреждением о возможных юридических мерах, если она откажется покинуть больницу. Несмотря на это, ситуация не изменилась.

Администрация учреждения подчеркивает, что ограниченное количество коек делает подобные случаи особенно проблемными. По их словам, длительное пребывание выписанного пациента мешает размещению людей, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

В связи с этим больница обратилась в суд с требованием обязать женщину освободить палату. Кроме того, представители учреждения рассчитывают на содействие офиса шерифа округа в исполнении возможного судебного решения.

Ранее женщина 10 месяцев не могла попасть в больницу и узнала, что у нее рак.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!