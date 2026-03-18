В США больница подала в суд на пациентку, отказавшуюся покидать палату после выписки, пишет Unilad.

По данным судебных документов, женщина была официально выписана 6 октября 2025 года, однако продолжает занимать стационарную палату даже спустя несколько месяцев. Представители медицинского учреждения заявляют, что неоднократно пытались организовать ее безопасную выписку, включая помощь с транспортом и координацию с родственниками.

В жалобе также указано, что пациентке было направлено письменное уведомление с предупреждением о возможных юридических мерах, если она откажется покинуть больницу. Несмотря на это, ситуация не изменилась.

Администрация учреждения подчеркивает, что ограниченное количество коек делает подобные случаи особенно проблемными. По их словам, длительное пребывание выписанного пациента мешает размещению людей, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

В связи с этим больница обратилась в суд с требованием обязать женщину освободить палату. Кроме того, представители учреждения рассчитывают на содействие офиса шерифа округа в исполнении возможного судебного решения.

