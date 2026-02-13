Размер шрифта
Гордеева заработает почти 6 млн рублей на шутках про интим с огурцами в США

«Абзац»: журналистка Гордеева может получить 5,7 млн рублей в рамках тура по США
Кадр из видео/Скажи Гордеевой/YouTube

Журналистка Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) запланировала тур по США со стендап-выступлениями, на которых она может заработать почти 6 млн рублей. Об этом сообщает «Абзац».

Гордеева планирует выступить в девяти городах Америки в апреле 2026 года — при солд-ауте она получит гонорар в размере 5,7 млн рублей. При этом, утверждает издание, концерты ведущей находятся под угрозой из-за негативных отзывов от жителей Израиля.

Израильтяне жалуются на неуместные шутки журналистки про вибраторы и огурцы. Они были возмущены, что на одном из своих выступлении Гордеева предалага представить слушателям интимную близость с огурцом и чрезмерно использовала мат.

Жители Израиля опубликовали петицию с просьбой не предоставлять больше журналистке сцену в стране. Но Гордеева ответила хейтерам, что ее программа рассчитана на людей, а не «мумий в синагогах».

10 сентября на YouTube-канале «Скажи Гордеевой» вышло интервью журналистки с певицей Аллой Пугачевой. Алла Пугачева уехала из России в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине. Беседа быстро стала популярной в сети и привлекла внимание широкой аудитории.

Ранее сообщалось, что доходы Меладзе в России взлетели в семь раз с начала СВО.
 
