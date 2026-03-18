Подросток в Уфе готовился к теракту в храме по видео из TikTok

ФСБ: задержанный в Уфе подросток скачал инструкцию по изготовлению СВУ в TikTok
Задержанный в Уфе подросток получил от украинского вербовщика ссылку на видео с инструкцией по изготовлению самодельного взрывного устройства через TikTok. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ФСБ, подросток рассказал, что летом получил в соцсети ссылку на скачивание видео с подробной инструкцией по сборке бомбы и сохранил его на ноутбуке.

Мальчика задержали утром 18 марта. Как уточнила официальный представитель СК России Светлана Петренко, фигурант планировал теракт.

Следствие считает, что подростка завербовали через мессенджер кураторы с Украины. Он придерживался взглядов запрещенной в России международной террористической организации, вел агитацию среди знакомых и публиковал в соцсетях комментарии, оправдывающие терроризм.

По версии правоохранительных органов, по указанию куратора он собирался изготовить самодельное взрывное устройство и совершить атаку.

Во время обыска по месту жительства у него нашли экстремистскую литературу, символику запрещенной организации и видеоинструкции по изготовлению взрывных устройств. Сейчас решается вопрос о его аресте.

Ранее россиян предупредили о новом способе вовлечения школьников в мошенничество.

 
