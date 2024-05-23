Автоматы по продаже домашних животных на улицах вызвали возмущение в Китае

Жителей Китая возмутили торговые автоматы на улицах, продающие домашних животных, пишет Oddity Central. По мнению людей, это негуманно по отношению к животным.

Автоматы, продающие питомцев, появились на улице Пекина. Устройство представляет собой большой ящик, разделенный на несколько секторов, в котором живут кошки или собаки. По словам авторов идеи, животным достаточно места в своих кабинках, однако местные жители так не считают.

«Это элементарное неуважение к жизни животных», — пишут комментаторы.

Теперь неравнодушные люди надеются, что ажиотаж в соцсетях привлечет внимание зоозащитников, которые помогут животным, которых содержат в подобных автоматах, возможно, без надлежащего ухода.

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