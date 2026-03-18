Россиянам напомнили об опасности, которая подстерегает на улице весной

Главная опасность в весенних «фекальных подснежниках» не в испачканной обуви, а в том, что в квартиру попадают цисты лямблий, яйца токсокар, эхинококка и опасный для животных парвовирус. Об этом в интервью РИАМО предупредил ветеринар Артур Сысоев.

По его словам, достаточно пройтись в грязной обуви по прихожей, чтобы заразилась собака или кошка, пробежав там же, или маленький ребенок, играющий на полу.

«Если вы наступили на «кучку» на улице, то просто счистите основную массу о траву или снег — на крайний случай аккуратно прополощите обувь в луже, а дома промойте подошву под сильной струей теплой воды со старой щеткой и хозяйственным мылом», — посоветовал эксперт.

Если дома есть дети или животные, разуваться необходимо еще до входа в квартиру, добавил он.

Весна в разгаре, а это значит, что началось время долгих прогулок в парке. Там, к сожалению, получается не только насладиться первыми теплыми лучами солнца, но и испачкать одежду. О том, как исправить негативные последствия променада, «Газете.Ru» рассказала Ольга Рыжкова, руководитель системы по управлению знаниями SYNERGETIC.

