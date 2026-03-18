Аллергиков и астматиков предупредили о грядущих приступах из-за таяния снега

Врач Усачёва: таяние снега грозит приступами аллергии и обострением астмы
Rene Traut/www.imago-images./Global Look Press

Весной аллергики сталкиваются с обострением заболеваний не только из-за цветения деревьев – приступами грозит также таяние снега, которое выводит наружу пыль, остатки растений и разложения органики, частицы почвы, а также плесневелые грибы. Все это может привести к неприятным симптомам, особенно у страдающих бронхиальной астмой, предупредила в беседе с RT заведующая консультативно-диагностическим центром РДКБ Минздрава России, аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Анна Усачёва.

По ее словам, чаще всего при таянии снега россияне сталкиваются с такими симптомами, как заложенность и водянистые выделения из носа, чихание, сухой кашель, зуд в глазах и носу и прочие.

«У людей с бронхиальной астмой контакт с аллергенами может провоцировать усиление симптомов — кашель, свистящее дыхание, ощущение нехватки воздуха», — предупредила врач.

Главные виновники таких обострений – споры плесневых грибов и пыль, которые поднимаются в воздух. Кроме того, даже в регионы, где деревья пока «спят», может занести пыльцу с более теплых территорий. Все это приводит к высокой концентрации мелкодисперсных частиц в воздухе, включая загрязнители, дорожные реагенты и так далее.

Для минимизации симптомов Усачёва порекомендовала меньше гулять на территориях с открытой землей, где есть прошлогодняя листва, а после возвращения с улицы обязательно умываться и промывать нос солевым раствором, а также менять одежду, чтобы убрать с кожи и слизистых лишние аллергены.

Кроме того, специалист призвала регулярно проводить в доме влажную уборку, проветривать помещения, а при наличии аллергического ринита или бронхиальной астмы не пренебрегать терапией.

До этого заслуженный врач России, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, что сезон аллергии начнется с раннего цветения ольхи, а самый мощный аллерген – береза, начнет опыление в начале-середине апреля. Для предотвращения серьезных приступов важно своевременно принять меры, в первую очередь – диагностировать заболевание и определить основные аллергены, подчеркнул врач.

В Госдуме ранее предложили давать аллергикам отпуск в период цветения.

 
