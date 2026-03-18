Психолог рассказала, как устроить ребенку хороший отдых на весенних каникулах

Приближаются весенние школьные каникулы, во время которых важно помочь детям хорошо провести время и избавиться от накопленного стресса. Подмена понятий «развлечение» и «отдых» часто мешает этому процессу, а зависание подростков в гаджетах не дает возможности отвлечься, рассказала 360.ru практикующий детский и семейный психолог Надежда Резенова.

«Развлечение — это яркие события, путешествия, что-то активное. Получается, после такого отдыха нужно еще будет отдохнуть, — пояснила специалист. — Поэтому я бы порекомендовала родителям совместить и то, и другое. И где они активно куда-то поездят, и где-то они что-то посмотрят».

Важно добавить немного рутины, чтобы дать ребенку возможность утром подольше поспать. Кроме того, следует исключить постоянное зависание в гаджетах, заменив это на прогулку, поездку.

По мнению Резеновой, ключевым моментом при организации хороших каникул является разнообразие, а также наличие физической активности, которая крайне важна для борьбы с гормоном стресса – кортизолом. Он накапливается у детей во время учебы, а избавиться от него могут помочь подвижные игры, прогулки.

«Поэтому велосипед нам в помощь, ролики. Всех в сад, в поля, в луга, во дворы, чтобы они физически тоже себя подпитали», — подчеркнула психолог.

Она также призвала не позволять детям слишком сильно нарушать график и режим сна, так как потом из-за этого им будет тяжело вернуться к учебе. Лучше сделать так, чтобы ребенок ложился спать и просыпался в одно и то же время, так как резкое нарушение режима плохо сказывается на гормональной системе, заключила специалист.

Ранее детский психолог не поддержала идею сократить летние школьные каникулы.

 
