Россиянам рассказали, как добиться психического долголетия

Правильный образ жизни поможет добиться психического долголетия с ясным умом и эмоциональной устойчивостью. Об этом RuNews24.ru рассказала коуч PCC ICF, мастер системных решений, мотивационный тренер Олеся Валиуллова.

По ее словам, человеческому мозгу необходима интеллектуальная активность, поэтому важно учиться новому, читать, анализировать информацию. Это позволит сформировать дополнительные нейронные связи и создать когнитивный резерв, который позволит компенсировать возрастные изменения. Эксперт также подчеркнула важность физических нагрузок, способных улучшить кровоснабжение мозга и стимулировать выработку веществ, поддерживающих нейроны.

На состояние мозга влияет и качество сосудов. Когнитивное старение могут ускорить повышенное давление, высокий уровень сахара или холестерина. В рацион питания стоит включать больше овощей, фруктов, цельных злаков, орехов и рыбы.

«Во время сна мозг очищается от продуктов обмена, которые накапливаются в течение дня. Хронический недосып связан с ухудшением памяти и концентрации. Большинству взрослых необходимо 7–9 часов сна. Психологические факторы также играют важную роль. Люди, которые поддерживают социальные связи и участвуют в общественной жизни, становятся более устойчивыми к стрессу и реже сталкиваются с деменцией», — добавила Валиуллова.

Ученые из Стэнфордского университета до этого выяснили, что некоторые кишечные бактерии, такие как Parabacteroides goldsteinii, могут нарушать сигналы между кишечником и мозгом и подавлять активность областей, отвечающих за обучение и память.

