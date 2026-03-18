Девушка из Ленобласти сбежала из дома с телефонами родителей после общения с неизвестными

В Кингисеппе восьмиклассница ушла из дома с телефонами родителей и документами

Школьница из Ленобласти пропала после того, как связалась с неизвестным. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

По данным Telegram-канала, рано утром родители услышали звук закрывающейся двери их квартиры в городе Кингисепп. Осмотрев квартиру, они поняли, что пропали их мобильные телефоны и документы, а их 15-летняя дочь куда-то ушла.

Как рассказали члены семьи, восьмиклассница за некоторое время до пропажи стала вести себя странно. Так, за две недели до произошедшего она поинтересовалась у родителей о деньгах на счетах. На вопрос о том, зачем ей это нужно, объяснила, что играет с кем-то в «правду или действие».

По словам очевидцев, девушку, похожую на пропавшую, видели идущей вдоль дороги недалеко от местного торгового центра. Это произошло спустя несколько часов после ухода из дома.

Где сейчас находится школьница и зачем ей понадобились документы, неизвестно.



