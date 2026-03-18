Иностранцы предстали перед судом за подготовку теракта в Пятигорске

Двух иностранцев осудили за подготовку к взрыву здания суда в Пятигорске

Южный окружной военный суд признал двух иностранных граждан виновными в подготовке теракта и приговорил их к лишению свободы на срок от 17 до 18 лет. Об этом сообщила прокуратура Ставропольского края в Telegram-канале.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимым наказания в виде лишения свободы на срок от 17 до 18 лет с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остальных — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что каждого из злоумышленников обязали выплатить штраф в размере 600 тыс. рублей.

По данным следствия, иностранцы являются членами запрещенной в РФ террористической организации, в которую они вступили для совершения преступлений от ее имени. Осужденные действовали по заданию кураторов, в том числе планировали взорвать здание Пятигорского городского суда. Для этого они приобрели компоненты для создания самодельного взрывного устройства, но подготовку к теракту пресекли сотрудники правоохранительных органов.

В отношении иностранцев было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. Среди них — участие в деятельности террористической организации, приготовление к совершению взрыва, приготовление к незаконному использованию взрывчатых веществ и СВУ.

