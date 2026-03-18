Три человека сломали москвичу кости за курение на лестничной площадке

Мужчина из Москвы попал в больницу после жестокого избиения на лестничной клетке. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на северо-востоке столицы. По данным полицейских, 38-летний мужчина курил на лестничной площадке.

В какой-то момент к нему подошли трое неизвестных. Они сделали мужчине замечание, чтобы тот перестал курить. Пострадавший даже не успел выполнить их требование, когда ему нанесли несколько ударов.

«Матери потерпевшего удалось затащить его в квартиру, закрыться дверь на ключ и вызвать скорую помощь», – сообщается в публикации.

Медики госпитализировали пострадавшего, у него диагностировали несколько переломов и другие травмы.

Тем временем полицейским удалось задержать двоих подозреваемых, ими оказались 26-летний молодой человек из Смоленской области и его 22-летний знакомый. Известно, что последний проживает в Москве и ранее был судим, статья не уточняется.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Оба фигуранта находятся под арестом, третьего ищут.

Ранее пьяный россиянин ворвался в квартиру к знакомой и избил ее металлическим прутом.

 
