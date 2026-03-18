Девушку изнасиловали во время первой встречи с работодателем

В Казахстане девушку изнасиловали во время работы массажисткой

Жительница Казахстана была изнасилована после того, как откликнулась на вакансию. Об этом сообщает Almaty.tv.

По данным телеканала, 18-летняя пострадавшая нашла объявление в социальных сетях. Вскоре она пришла к работодателю, где ее насильно затолкали в помещение и удерживали. Девушка хотела уйти, но около двери поставили охранников.

«Потом мне пообещали, что меня никто не тронет, я должна сделать просто массаж, и я согласилась. Я должна была отказаться с самого начала», – рассказала пострадавшая.

Во время «оказания услуги» ее изнасиловали.

Девушка обратилась в правоохранительные органы. Несмотря на это, учреждение продолжает работать под видом бани.

По словам полицейских, по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. На данный момент специалисты проводят необходимые экспертизы. После того как полицейские ознакомятся с результатами, они примут решение.

Родственники пострадавшей требуют, чтобы за произошедшее отвечал не только сам насильник, но и те, кто обманом заманил пострадавшую к нему.



