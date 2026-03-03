Названы отрасли, где сохранится удаленная работа

Полного исчезновения удаленного и гибридного форматов в России не будет, но рынок труда придет к более сбалансированной модели. Удаленка сохранится там, где это экономически оправдано и не вредит бизнесу: в IT, создании контента, поддержке клиентов, бухгалтерии на аутсорсе, рассказала «Газете.Ru» директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

«В продажах, на производстве и в управленческих позициях, где важны живые коммуникации и скорость решений, офисный формат будет усиливаться. Что касается смешанных команд, здесь российские работодатели, скорее всего, пойдут по пути ужесточения контроля к удаленным сотрудникам, внедрят обязательные и регулярные видеосозвоны, более частые отчеты и прозрачные KPI, чтобы работники не выпадали из рабочего контекста. Те, кто работает в офисе, естественным образом получат преимущество в коммуникации с руководством и в карьерных перспективах, и это объективная реальность», — отметила Ганькина.

По ее словам, с одной стороны, данные показывают, что на удаленке сотрудники часто работают больше по часам, но страдает качество коммуникации и скорость согласований. С другой стороны, там, где налажены четкие процессы и обеим сторонам понятны ключевые показатели, которые необходимо достигать, эффективность может даже расти, сказала эксперт. По ее мнению, проблема заключается не в самом удаленном формате, а в управленческих компетенциях: многие руководители просто не умеют выстраивать работу дистанционно, поэтому им проще контролировать сотрудников «глазами» в офисе.

Это вопрос привычки и навыков управления, а не объективной необходимости, считает Ганькина. Те компании, которые за время пандемии выстроили прозрачную систему целеполагания и отчетности, возвращаться в офис не торопятся, подчеркнула эксперт. По ее словам, наиболее эффективным остается гибридный формат: он позволяет сотрудникам не уставать от ежедневной езды в офис и работать из дома несколько дней в неделю. При этом такой график помогает поддерживать классический рабочий ритм во время офисных дней, констатировала эксперт.

Она допустила, что в будущем в России возможны два сценария, и они будут сосуществовать параллельно. Для дефицитных и высококвалифицированных специалистов будут существовать индивидуальные договоренности: работодатель пойдет на уступки, предложит компромиссный график, например два дня в офисе вместо пяти, сказала Ганькина. Для массовых позиций все будет более строго: не готов соблюдать новые правила — будем прощаться, считает Ганькина. Но массовых увольнений только за отказ от офиса, скорее всего, не будет, уверена эксперт. Она заключила, что индивидуальный подход сохранится, особенно в отношении сотрудников, которые приносят реальную ценность бизнесу.

Ранее в России предрекли конец эпохи тотальной удаленки.