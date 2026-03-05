Хозяина чихуахуа обязали заплатить женщине, которая испугалась его собаки

В Баварии суд обязал владельца чихуахуа выплатить денежную компенсацию женщине, которая испугалась его собаки. Об этом пишет Spiegel.

Инцидент произошел в одном из парков города Ансбах. Чихуахуа без поводка набросилась на женщину, которая тогда была беременна, спровоцировав падение. Оно привело к перелому верхней части левой руки и синяку на кисти. Ребенок пострадавшей родился преждевременно, однако суд не смог установить, что причиной стало падение.

В сентябре 2024 года женщину признали виновной на 80% за то, что она побежала по грунтовой дороге, однако Высший региональный суд Нюрнберга отменил это решение и постановил, что за случившееся должен нести ответственность хозяин пса, не надевший поводок.

Не важно, была ли чихуахуа ростом 15-23 см в холке дружелюбной или агрессивной, так как размер собаки не делает ее безопасной для незнакомца, а отступление на несколько метров по ухоженному газону оправдано.

По решению суда женщина имеет право на компенсацию за боль и страдания, и владелец собаки должен выплатить ей €1500.

Ранее женщина отсудила £70 тыс. за увольнение из-за приступов тошноты в беременность.