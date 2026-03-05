Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Общество

Хозяина чихуахуа обязали заплатить женщине, которая испугалась его собаки

В Германии хозяин чихуахуа заплатит женщине, испугавшейся его собаки
Olena Tselykh/Shutterstock/FOTODOM

В Баварии суд обязал владельца чихуахуа выплатить денежную компенсацию женщине, которая испугалась его собаки. Об этом пишет Spiegel.

Инцидент произошел в одном из парков города Ансбах. Чихуахуа без поводка набросилась на женщину, которая тогда была беременна, спровоцировав падение. Оно привело к перелому верхней части левой руки и синяку на кисти. Ребенок пострадавшей родился преждевременно, однако суд не смог установить, что причиной стало падение.

В сентябре 2024 года женщину признали виновной на 80% за то, что она побежала по грунтовой дороге, однако Высший региональный суд Нюрнберга отменил это решение и постановил, что за случившееся должен нести ответственность хозяин пса, не надевший поводок.

Не важно, была ли чихуахуа ростом 15-23 см в холке дружелюбной или агрессивной, так как размер собаки не делает ее безопасной для незнакомца, а отступление на несколько метров по ухоженному газону оправдано.

По решению суда женщина имеет право на компенсацию за боль и страдания, и владелец собаки должен выплатить ей €1500.

Ранее женщина отсудила £70 тыс. за увольнение из-за приступов тошноты в беременность.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!