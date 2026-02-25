Размер шрифта
Гаишник на ходу запрыгнул в машину к женщине и попал на видео

В Иркутской области на видео сняли, как гаишник на ходу запрыгнул в авто к женщине

В Иркутской области сотрудник ДПС запрыгнул на ходу в машину к нетрезвой женщине, которая пыталась скрыться. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

«39-летняя жительница поселка Усть-Ордынский привлекла внимание автоинспекторов, когда двигалась на своей иномарке по проезжей части, виляя из стороны в сторону. Полицейские предприняли попытку остановить иномарку, однако автоледи проигнорировала требование сотрудников полиции и попыталась скрыться», — говорится в публикации.

По данным канала, на одном из перекрестков водительница сбавила скорость, чтобы повернуть направо, тогда сотрудник ГИБДД успел запрыгнуть на переднее сиденье. Видеорегистратор патрульного автомобиля запечатлел инцидент.

В ходе проведения медосвидетельствования выяснилось, что уровень алкоголя в организме водительницы превышал допустимую норму в восемь раз. Правоохранители составили административный протокол по статье12.8 КоАП РФ (Вождение в нетрезвом виде). Автомобиль отправили на спецстоянку.

Ранее неуправляемый автомобиль вылетел на МКАД.

 
