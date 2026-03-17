Пушилин рассказал о возрождении учреждений культуры Донбасса

В академическом театре кукол ДНР обновили оборудование и реквизит
В Донецком республиканском академическом театре кукол в рамках нацпроектов «Культура» и «Семья» обновили звуковое и световое оборудование. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Он рассказал, что с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко посетил учреждение.

По его словам, также для театра были приобретены реквизиты для создания новых постановок.

«Преображения наших учреждений культуры впечатляют, недаром их по достоинству оценили жители республики», — написал глава региона.

Пушилин подчеркнул, что Бахрушинский театральный музей в рамках федерального проекта «Новый музей театра» открыл постоянную экспозицию в театре кукол. Он уточнил, что там представлены более 140 редких предметов, среди которых авторские куклы с уникальными механизмами движения.

«Также посетили Донецкий республиканский художественный музей, в который трижды были прямые попадания. В нем отремонтировали холл и четыре зала, доставили профессиональное световое оборудование, оснащение для хранения и реставрации экспонатов», — добавил глава ДНР.

По его словам, в музее представлены 230 оригинальных работ русских и европейских художников. Всего в коллекции музея находится 17 тыс. работ.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!