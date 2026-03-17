В ДНР запустят шестой в России высокопотоковый эндоскопический центр

Восемь операционных оборудуют в новом эндоскопическом центре в ДНР

В Донецкой народной республике в конце марта начнет работу Высокопотоковый эндоскопический центр на базе Республиканского онкоцентра. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По словам Пушилина, это шестой подобный центр в России.

«С первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко и главным онкологом страны Андреем Каприным осмотрели возведенный с нуля современный и высокотехнологичный центр», — написан он.

Глава ДНР уточнил, что в новом объекте обустроены восемь операционных, кабинеты врачей и палаты пробуждения пациентов.

«Для нового центра приобрели 265 единиц современного оборудования и медицинской мебели. Пропускная способность эндоскопического центра составит 80 пациентов в сутки. Здесь врачи будут проводить гастро- и эндоскопию одновременно в условиях медикаментозного сна», — добавил Пушилин.

Он подчеркнул, что маршрут пациента продуман до мелочей, что сокращает время пребывания в учреждении: слот записи на одного пациента занимает один час.

В ходе визита вручены благодарственные письма президента РФ и благодарности Министерства здравоохранения РФ отличившимся сотрудникам онкоцентра.