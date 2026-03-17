В Якутске школьник напал с ножом на восьмилетнего ребенка в подъезде

Школьники из Якутска устроили поножовщину в подъезде, пострадал 8-летний мальчик
В Якутске на восьмилетнего ребенка напали с ножом в подъезде, сообщает УМВД по республике.

Инцидент произошел днем 16 марта в подъезде дома на улице Каландаришвили, когда ребенок выносил мусор. По словам школьника, по возвращении он встретил в подъезде ровесника, который ударил его по затылку предметом, похожим на ржавый нож без рукоятки.

О случившемся ребенок рассказал только вечером, когда родители вернулись с работы. Они незамедлительно обратились с заявлением в полицию. Семье выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу. Подозреваемым оказался ученик второго класса одной из средних школ Якутска.

«Инспектор ПДН опросила обе стороны. В присутствии своих родителей мальчики подтвердили, что знакомы. В день происшествия они вместе играли на улице, во время игры между ними возникла ссора. Во время беседы с полицией школьники признались, что ножи были у обоих. При этом присутствовала младшая сестра одного из них. Полицейские обнаружили один кухонный нож под лестницей, а второй был спрятан в щитке. Родители, в том числе заявившие о происшествии в полицию, опознали свои кухонные приборы. С малолетними проведена профилактическая работа», — говорится в сообщении.

Ранее семиклассник напал с ножом на одноклассника в подмосковной школе.

 
