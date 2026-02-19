В Грузии задержали покупателей радиоактивных элементов

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии задержала двух иностранцев, пытавшихся приобрести в Кутаиси уран и цезий-137 на $3 млн. Об этом рассказал первый заместитель руководителя СГБ Лаша Маградзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».
Национальность покупателей радиоактивных элементов при этом не раскрывается. По словам замглавы спецслужбы, в последние недели эти лица посещали Грузию, готовясь к приобретению веществ, которые «обычно используются для террористических целей».
По УК Грузии задержанным грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.
В сентябре прошлого года информационное агентство Associated Press сообщило, что в партии гвоздики компании PT Natural Java Spice, отправленной из Индонезии в США, обнаружены следы цезия-137.
Согласно документам, оказавшимся в распоряжении AP, в 2025 году PTNJS отправила в Соединенные Штаты порядка 200 кг гвоздики.
Ранее в Росатоме создали ядерное топливо нового поколения.