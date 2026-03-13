Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Кузбассе отчим девять лет насиловал падчерицу

В Кузбассе задержали мужчину по подозрению в изнасиловании ребенка
Telegram-канал Объединенного пресс-центра судов Кемеровской области

В Кузбассе суд арестовал 47-летнего жителя Ижморского округа, обвиняемого в многолетнем насилии над падчерицей. Об этом сообщает Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Преступления против половой неприкосновенности девочки мужчина совершал в течение девяти лет. По данным издания «НГС», обвиняемый — отчим потерпевшей. Он начал домогаться девочки, когда ей было семь лет. Позже его осудили за другое преступление, и он отправился в колонию.

После освобождения, когда падчерице исполнилось 13 лет, он вновь совершил в отношении нее насильственные действия. Мужчину задержали в начале марта, возбуждено уголовное дело. Суд отправил его под стражу.

До этого в ХМАО мужчину осудили за изнасилование своих детей. Обвиняемый домогался сына и дочери в течение 10 лет. Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее в Подмосковье мужчина лишился свободы на 20 лет за изнасилование девочки.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти и блокировка VPN-трафика. Что нового к утру 13 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!