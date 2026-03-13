В Кузбассе отчим девять лет насиловал падчерицу

В Кузбассе задержали мужчину по подозрению в изнасиловании ребенка

В Кузбассе суд арестовал 47-летнего жителя Ижморского округа, обвиняемого в многолетнем насилии над падчерицей. Об этом сообщает Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Преступления против половой неприкосновенности девочки мужчина совершал в течение девяти лет. По данным издания «НГС», обвиняемый — отчим потерпевшей. Он начал домогаться девочки, когда ей было семь лет. Позже его осудили за другое преступление, и он отправился в колонию.

После освобождения, когда падчерице исполнилось 13 лет, он вновь совершил в отношении нее насильственные действия. Мужчину задержали в начале марта, возбуждено уголовное дело. Суд отправил его под стражу.

До этого в ХМАО мужчину осудили за изнасилование своих детей. Обвиняемый домогался сына и дочери в течение 10 лет. Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее в Подмосковье мужчина лишился свободы на 20 лет за изнасилование девочки.