Общество

Гинеколог с генетическим заболеванием тайно оплодотворил минимум 16 женщин

В Нидерландах врач, подменивший донорскую сперму, стал отцом 16 детей
В Нидерландах гинеколог мог стать биологическим отцом как минимум 16 детей, используя собственную сперму при процедурах искусственного оплодотворения. Об этом сообщает HLN.be.

Клиника в Арнеме, где ранее работал мужчина, заказала независимое расследование в конце 2024 года, после того, как врач на пенсии признал, что в 1970–1980‑е годы он несколько раз подменял донорский материал своим, когда запланированный донор не являлся, а пациентка могла пропустить фертильный цикл.

Будущих родителей о подмене не информировали, и формальной регистрации доноров не велось — в документах указывали лишь «искусственное осеменение донором» или анонимный донор.

На допросах врач, которому сейчас за 80, говорил о 13 известных ему детях, однако больница уже подтвердила минимум 16 случаев и допускает, что их может быть больше. Он добровольно сдал ДНК‑тесты, что позволяет теперь установить биологическое родство для обратившихся семей.

Также мужчина сообщил, что является носителем наследственного заболевания, которое могли унаследовать рожденные от него пациенты и их потомки; характер диагноза не раскрывается.

Руководство больницы назвало действия врача неприемлемыми, подчеркнув, что каждый ребенок имеет право знать свое происхождение, а пациенты --доверять врачу.

Клиника обратилась к тем, кто проходил лечение у этого специалиста в 1970–1990‑е годы, а также к их детям, если они подозревают, что были зачаты с донорским участием именно этого врача.

Ранее донор спермы с опасной генетической мутацией стал отцом почти 200 детей в 14 странах.

 
