Подмосковье стало регионом-лидером по обеспечению жильем детей-сирот

За пять лет в Московской области свое жилье получили 4,5 тыс. детей-сирот

В Подмосковье в 2026 году еще 800 детей-сирот получат свои квартиры, а всего за пять последних лет поддержку получили 4,5 тыс. человек. По этому показателю регион стал лидером в России, сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению, член фракции «Единая Россия» Андрей Голубев.

«Напомню, согласно федеральной норме правом на получение такой выплаты могут воспользоваться лица, достигшие 23 лет. Только за последние пять лет в Московской области обеспечено жильем 4613 детей-сирот», — цитирует депутата 360.ru.

Он напомнил, что по условиям программы дети имеют право выбрать квартиру предпочтительного метража в любом городе региона. С прошлого года сертификат выдается в электронном виде после подачи заявки на региональном портале госуслуг.

По народной программе «Единой России» меры поддержки также предусмотрены для многодетных семей. Так, жилищные субсидии положены для семей с семью и более детьми, в которых одновременно родилось три и более детей. Размер субсидии составляет 100% расчетной стоимости при условии, что доход семьи ниже 5 тыс. рублей на одного человека, а обеспеченность жильем менее 10 кв.м на члена семьи.

Всего за последние пять лет мерой поддержки воспользовались сто семей. Голубев напомнил, что они могут также получить земельный участок или выплату в 400 тыс. рублей. По его словам, в прошлом году участки получили 1,5 тыс. местных семей, а выплату выбрали более 3,4 тыс. семей.

Парламентарий также напомнил о мерах поддержки участников СВО и их семей. В том числе для них предусмотрена единовременная выплата в 500 тыс. рублей.

«В 2025 году этой мерой воспользовались почти 3,3 тысячи человек, из них 493 — сами участники СВО», — сообщил депутат.

Кроме того, по программе поддержку получают молодые семьи до 35 лет. За пять лет благодаря этому жилищные условия улучшили 1335 семей, и в этом году помощь получат еще более 240 семей.



