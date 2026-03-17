Экономист объяснил рост зарплат парикмахеров в России

Заработные платы мастеров красоты в России, в том числе и парикмахеров, растут из-за изменений формата работы и адаптации рынка к новым условиям. Об этом газете «Известия» рассказал экономист Ахмед Юсупов.

Согласно данным Росстата, рынок косметических и парикмахерских услуг в 2025 году вырос на 18%, достигнув отметки в 321,5 миллиард рублей. При этом основная часть прироста, составившая около 14 п.п., оказалась обусловлена инфляцией цен. Стоимость стрижек и других базовых процедур увеличилась на 10-14%, а спрос вырос только на 3-5%.

«Другой ключевой фактор роста доходов мастеров — структурный сдвиг в пользу самозанятости. Работая напрямую с клиентом, колорист забирает 70-80% от стоимости услуги. В найме в салоне — только 30-50%. Поэтому квалифицированный специалист в Москве реально зарабатывает 150–200 тыс. рублей и выше, а в крупных региональных городах — 80-120 тысяч рублей», — объяснил специалист.

По его словам, стоит понимать, что в этом году рынок бьюти-услуг продолжает развиваться. Однако это происходит на новых условиях. Потребители стараются экономить, отказываясь от услуг салонов в пользу частных мастеров, работа которых оказывается дешевле. Помимо этого, происходит упрощение услуг. Теперь россияне отдают предпочтение стрижкам без дизайна и маникюру без покрытия.

