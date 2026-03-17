Врач объяснил, стоит ли ехать в зубной тур в Турцию или Азию

Зубные туры за границу, например, в Турцию и Китай, подразумевают наличие рисков — работа может быть выполнена некачественно, но отдать за нее придется серьезные деньги. Об этом в интервью РИАМО предупредил главный врач стоматологической клиники «Персона» Максим Матюхин.

«На основе моего опыта и того, что я видел из практики коллег и пациентов, могу сказать следующее. Турция — это не стоматологическая держава. Там великолепно делают пересадку волос, это да, их конек. Но стоматология... Там работает маркетинг, а не медицина», — отметил специалист.

Что касается Китая, по его словам, также рисковать не стоит.

«Я видел результаты — ничего хорошего», — сообщил Матюхин.

Тур в Европу или Израиль обойдется крайне дорого — результат может быть удовлетворительным, но не тем, ради которого стоит лететь за тридевять земель, добавил врач.

Медицинский туризм сегодня на пике популярности: соцсети пестрят фотографиями счастливых пациентов из турецких, сербских и китайских клиник. Цены там действительно часто ниже московских, а картинка выглядит безупречно. Но за красивой ценой и антуражем часто скрываются риски, о которых пациент вспоминает слишком поздно — когда возвращается домой и сталкивается с осложнениями. Кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург, главный врач клиники Estetus Севак Барсегян рассказал «Газете.Ru», почему гонка за дешевизной за границей может обернуться катастрофой.

