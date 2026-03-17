Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Врач объяснил, стоит ли ехать в зубной тур в Турцию или Азию

Врач Матюхин: лечение зубов за границей связано с рисками
Зубные туры за границу, например, в Турцию и Китай, подразумевают наличие рисков — работа может быть выполнена некачественно, но отдать за нее придется серьезные деньги. Об этом в интервью РИАМО предупредил главный врач стоматологической клиники «Персона» Максим Матюхин.

«На основе моего опыта и того, что я видел из практики коллег и пациентов, могу сказать следующее. Турция — это не стоматологическая держава. Там великолепно делают пересадку волос, это да, их конек. Но стоматология... Там работает маркетинг, а не медицина», — отметил специалист.

Что касается Китая, по его словам, также рисковать не стоит.

«Я видел результаты — ничего хорошего», — сообщил Матюхин.

Тур в Европу или Израиль обойдется крайне дорого — результат может быть удовлетворительным, но не тем, ради которого стоит лететь за тридевять земель, добавил врач.

Медицинский туризм сегодня на пике популярности: соцсети пестрят фотографиями счастливых пациентов из турецких, сербских и китайских клиник. Цены там действительно часто ниже московских, а картинка выглядит безупречно. Но за красивой ценой и антуражем часто скрываются риски, о которых пациент вспоминает слишком поздно — когда возвращается домой и сталкивается с осложнениями. Кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург, главный врач клиники Estetus Севак Барсегян рассказал «Газете.Ru», почему гонка за дешевизной за границей может обернуться катастрофой.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!