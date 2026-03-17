Аллергиков предупредили о старте сезона цветения

В России начинается сезон цветения – в некоторых южных регионах уже начинают «пылить» ольха и другие деревья. Об этом в беседе с RT предупредила иммунолог, аллерголог, терапевт Людмила Лапа.

«В Москве, когда максимально снег сойдёт, тогда начнут пылить деревья. Пока ещё я не видела, но говорят, что уже пыльца появилась», — отметила врач.

По ее словам, аллергики уже начали чувствовать симптомы недомогания, у многих обострилась бронхиальная астма. Она призвала вовремя обратиться к врачу и получить рекомендации – возможно, придется принимать антигистаминные препараты. Кроме того, аллергикам важно следить за питанием. В частности, страдающим от аллергии людям запрещают есть свежие яблоки, так как они могут произвести похожий на березу эффект, заключила Лапа.

До этого заслуженный врач России, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, что сезон аллергии начнется с раннего цветения ольхи, а самый мощный аллерген – береза, начнет опыление в начале-середине апреля. Для предотвращения серьезных приступов важно своевременно принять меры, в первую очередь – диагностировать заболевание и определить основные аллергены, подчеркнул врач.

Ранее россиянам рассказали, когда нужно начинать прием средств от аллергии.

 
