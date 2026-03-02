Размер шрифта
Россиянам рассказали, когда нужно начинать прием средств от аллергии

Врач Зимина: базисную терапию важно начинать заранее
V2505/Shutterstock/FOTODOM

Аллергия в начале марта сегодня стала климатической нормой. Сейчас сезон пыления начинается на 2-3 недели раньше привычного, поэтому важно заранее к нему подготовиться. Об этом РИАМО рассказала аллерголог Ольга Зимина.

«Зона максимального риска прямо сейчас — это юг России: Краснодарский край, Крым, Адыгея, Ставрополье и республики Северного Кавказа. Там вегетация уже идет полным ходом. Однако жителям Центральной России, Москвы, Поволжья и Черноземья расслабляться опасно. Существует явление «заносной пыльцы»: воздушные массы приносят аллергены с юга за сотни километров», — объяснила специалист.

Она отметила, что многие пациенты с аллергией начинают принимать препараты только после того, как сталкиваются со слезами и чиханием. Однако базисную терапию важно начинать превентивно. За две недели до предполагаемого пика цветения деревьев, провоцирующих аллергическую реакцию, нужно начать прием назальных глюкокортикостероидов или кромогликатов. Этим средствам необходимо время, чтобы привести в нормальное состояние мембраны тучных клеток и снять готовность слизистой к воспалению.

По словам аллерголога, антигистаминные таблетки второго поколения также следует начать принимать заранее. Благодаря этому создастся фармакологическая «подушка безопасности»

Отказ от своевременной подготовки может вызвать сильный выброс гистамина, который будет крайне сложно купировать. Заранее также рекомендуется вводить бытовую гигиену, начав носить очки и маски во время прогулок и не забывая мыть голову перед сном каждый день. Помимо этого, важно проветривать квартиру только после дождя и с использованием специальных фильтров.

Ранее были названы безопасные для аллергиков цветы, которые можно подарить на 8 Марта.

 
