«Отеки и воспаления»: врач предупредил о рисках резкого отказа от зимней обуви

В межсезонье нельзя спешить со сменой зимней обуви на весеннюю, так как это грозит серьезными проблемами со здоровьем. Если человек не успеет адаптироваться к более легкой обуви с меньшей фиксацией, то это может привести к воспалениям сухожилий, отекам и прочим заболеваниям, предупредил в беседе с 360.ru ортопед компании Ralf Ringer Роман Бодьо.

По его словам, зимняя обувь создает для ног условия повышенной фиксации за счет толстой и плотной подошвы, высокого голенища, утепленных материалов. Все это снижает подвижность суставов, делая ноги менее чувствительными к поверхности.

«Мышцы работают меньше, а нагрузка распределяется иначе, — добавил врач. — Весной, когда люди резко переходят на тонкую и мягкую обувь, стопе приходится буквально заново адаптироваться к обычной ходьбе».

Особенно, по его мнению, опасна обувь на плоской подошве – например, кеды, балетки или эспадрильи, которые не обеспечивают поддержку свода и фиксацию пятки. В итоге связки и сухожилия получают слишком высокую нагрузку. Слишком тонкая подошва может привести к «пяточным шпорам», ноги начнут отекать и быстро уставать, так как мышцы будут работать в усиленном режиме в условиях отсутствия амортизации.

Кроме того, такой резкий переход на новый тип обуви может спровоцировать обострение плоскостопия, из-за чего стопа начнет «заваливаться», особенно если нет устойчивого ступинатора. В группе риска находятся люди старше 30 лет, ведущие малоактивный образ жизни, а также те, кто страдает от избыточного веса, отметил Бодьо. Он пояснил, что у таких людей опорно-двигательный аппарат очень уязвим и страдает от внезапной нагрузки.

Для предотвращения проблем ортопед посоветовал постепенно переходить на весеннюю обувь, а при ее выборе ориентироваться на такие критерии, как твердая подошва, наличие амортизации и хорошая фиксация пятки. Лучше сначала сменить зимние ботинки на кроссовки, затем перейти к более легкой обуви, и только потом к облегченным моделям кроссовок и лоферам.

«Такой переход снижает риск травм и хронических болей», — заключил врач.



Ранее врач назвал главный признак начинающихся проблем с суставами.